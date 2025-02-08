Купившая младенцев многодетная москвичка впутала в жуткую схему 18 человек

Следствие начало устанавливать новых участников уголовного дела о торговле детьми в Москве, в рамках которого привлечены к ответственности 19 человек. Главной обвиняемой по делу является многодетная мать Юлия Логинова. Об этом говорится в судебных материалах дела, доступных ТАСС.

Многих фигурантов дела установить достаточно сложно из-за их конспирации во время совершения преступлений. Кроме того, необходимо провести большой объём следственных и процессуальных действий.

«Расследование обусловлено особой сложностью уголовного дела, связанной с большим количеством следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, необходимостью и длительностью проведения более 100 экспертиз, количеством привлекаемых лиц (19 человек). В настоящее время по уголовному делу имеются неустановленные соучастники», — говорится в материалах.

Сейчас в отношении большинства обвиняемых уже провели амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также допрошены свидетели. Очевидцы также провели очные ставки между новыми фигурантами. Для большинства участников дела ввели ограничения на определённые действия. Срок расследования установлен до середины апреля. В ближайшее время фигурантам будут предъявлены обвинения в окончательной форме. Дела неустановленных же лиц будут выделены в отдельное производство.