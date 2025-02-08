Купившая младенцев многодетная москвичка впутала в жуткую схему 18 человек
СК: В схеме многодетной москвички Логиновой по продаже детей было 19 участников
Обвиняемая по делу о торговле новорождёнными Юлия Логинова. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Следствие начало устанавливать новых участников уголовного дела о торговле детьми в Москве, в рамках которого привлечены к ответственности 19 человек. Главной обвиняемой по делу является многодетная мать Юлия Логинова. Об этом говорится в судебных материалах дела, доступных ТАСС.
Многих фигурантов дела установить достаточно сложно из-за их конспирации во время совершения преступлений. Кроме того, необходимо провести большой объём следственных и процессуальных действий.
«Расследование обусловлено особой сложностью уголовного дела, связанной с большим количеством следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, необходимостью и длительностью проведения более 100 экспертиз, количеством привлекаемых лиц (19 человек). В настоящее время по уголовному делу имеются неустановленные соучастники», — говорится в материалах.
Сейчас в отношении большинства обвиняемых уже провели амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также допрошены свидетели. Очевидцы также провели очные ставки между новыми фигурантами. Для большинства участников дела ввели ограничения на определённые действия. Срок расследования установлен до середины апреля. В ближайшее время фигурантам будут предъявлены обвинения в окончательной форме. Дела неустановленных же лиц будут выделены в отдельное производство.
Напомним, что Юлия Логинова, обвиняемая в продаже новорождённых детей, полностью признала свою вину и начала активно сотрудничать со следственными органами. Незаконная схема была раскрыта случайно осенью 2023 года, когда москвичка попала под внимание правоохранительных органов после болезни своего сына, которому назначили опасное для жизни лекарство. При более тщательном расследовании следователи пришли к шокирующему выводу: Логинова страдает бесплодием, а детей она приобрела за деньги, оформив на них поддельные документы.