Обвиняемая в покупке младенцев многодетная москвичка Юлия Логинова признала вину

Фигурантка уголовного дела о продаже новорождённых детей москвичка Юлия Логинова дала признательные показания по особо тяжкому групповому преступлению и начала активно сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Слова многодетной матери полностью совпали с данными, полученными из документации медучреждений, показаний свидетелей и электронных гаджетов обвиняемых. Заключение молекулярно-генетических экспертиз тоже опровергло родство Логиновой и нескольких её малышей, которые были куплены через ещё одного фигуранта дела — Наталью Патоку.