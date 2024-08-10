Обвиняемая в покупке младенцев многодетная москвичка Юлия Логинова признала вину
Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Фигурантка уголовного дела о продаже новорождённых детей москвичка Юлия Логинова дала признательные показания по особо тяжкому групповому преступлению и начала активно сотрудничать со следствием. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"Вину Логинова признала в полном объёме, оказывая органам следствия деятельное содействие", — поделились с агентством.
Слова многодетной матери полностью совпали с данными, полученными из документации медучреждений, показаний свидетелей и электронных гаджетов обвиняемых. Заключение молекулярно-генетических экспертиз тоже опровергло родство Логиновой и нескольких её малышей, которые были куплены через ещё одного фигуранта дела — Наталью Патоку.
Напомним, что незаконная схема вскрылась случайно осенью 2023 года. Москвичка угодила под проверку правоохранителей после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Копнув чуть глубже, следователи сделали ужасающий вывод: Логинова страдает бесплодием, а малышей она приобрела за деньги, оформив на них фальшивые документы. "Самую счастливую маму" поместили в СИЗО. Личности её подельниц установлены.