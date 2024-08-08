Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 19:15

Ещё одной фигурантке дела "счастливой мамы" о торговле детьми избрали меру пресечения

Суд в Москве назначил запрет действий фигурантке, обвиняемой в торговле детьми

Наталья Тараненко в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Наталья Тараненко в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Преображенский суд Москвы назначил запрет действий ещё одной обвиняемой в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Наталья Тараненко в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Тараненко Натальи Витальевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", — говорится в сообщении суда.

Следствие выяснило, что женщины искали беременных, которые не хотели оставлять детей. Зачастую такие находились в сложной жизненной ситуации, а потому соглашались в обмен на обеспечение питанием, медикаментами и денежной выплатой продать детей. Новорождённых изымали и по "липе" регистрировали как своих. Тараненко в деле фигурирует седьмой участницей.

Психолог объяснила порыв россиянки, продающей ребёнка на сайте объявлений
Психолог объяснила порыв россиянки, продающей ребёнка на сайте объявлений

Ранее Life.ru рассказывал, что многодетных матерей 47-летнюю Юлию Логинову и 44-летнюю Наталью Патоку арестовали осенью 2023 года по делу о торговле людьми. Первую подозревают в покупке минимум двух из 15 своих детей, вторую — в посредничестве в сделках. В деле фигурируют ещё двое — 44-летняя руководительница приюта для женщин и гражданка Узбекистана, которая могла родить двоих детей и продать их 47-летней многодетной матери.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров