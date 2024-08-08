Ещё одной фигурантке дела "счастливой мамы" о торговле детьми избрали меру пресечения

Преображенский суд Москвы назначил запрет действий ещё одной обвиняемой в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Тараненко Натальи Витальевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", — говорится в сообщении суда.

Следствие выяснило, что женщины искали беременных, которые не хотели оставлять детей. Зачастую такие находились в сложной жизненной ситуации, а потому соглашались в обмен на обеспечение питанием, медикаментами и денежной выплатой продать детей. Новорождённых изымали и по "липе" регистрировали как своих. Тараненко в деле фигурирует седьмой участницей.