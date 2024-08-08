Ещё одной фигурантке дела "счастливой мамы" о торговле детьми избрали меру пресечения
Суд в Москве назначил запрет действий фигурантке, обвиняемой в торговле детьми
Наталья Тараненко в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Преображенский суд Москвы назначил запрет действий ещё одной обвиняемой в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Наталья Тараненко в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Тараненко Натальи Витальевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", — говорится в сообщении суда.
Следствие выяснило, что женщины искали беременных, которые не хотели оставлять детей. Зачастую такие находились в сложной жизненной ситуации, а потому соглашались в обмен на обеспечение питанием, медикаментами и денежной выплатой продать детей. Новорождённых изымали и по "липе" регистрировали как своих. Тараненко в деле фигурирует седьмой участницей.
Ранее Life.ru рассказывал, что многодетных матерей 47-летнюю Юлию Логинову и 44-летнюю Наталью Патоку арестовали осенью 2023 года по делу о торговле людьми. Первую подозревают в покупке минимум двух из 15 своих детей, вторую — в посредничестве в сделках. В деле фигурируют ещё двое — 44-летняя руководительница приюта для женщин и гражданка Узбекистана, которая могла родить двоих детей и продать их 47-летней многодетной матери.