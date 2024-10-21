Срок следствия по делу Логиновой о торговле детьми продлили до января 2025 года

Следственный комитет России продлил предварительное расследование уголовного дела о торговле детьми ещё на три месяца. Главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова, которая написала явку с повинной. Об этом сообщается в судебных документах, доступных ТАСС.

Согласно постановлению, срок следствия продлён 13 сентября 2024 года заместителем председателя Следственного комитета и теперь составит 15 месяцев — до 16 января 2025 года. Усложняет процесс необходимость проведения множества следственных действий, которые помогут установить детали преступления.

В документе также указано, что следователь обосновал изменение меры пресечения для трёх фигурантов с домашнего ареста на запрет определённых действий. В постановлении говорится, что обвиняемая предоставила детальные показания о своей роли в преступлениях, указала на других участников и предоставила информацию, важную для расследования. Некоторые фигуранты дела, для которых на прошлой неделе была смягчена мера пресечения, нуждаются в медицинском лечении и имеют несовершеннолетних детей на иждивении.

В настоящее время следствие проверяет всех обвиняемых на причастность к другим эпизодам торговли детьми и ожидает заключений судмедэкспертов, а также ответов на запросы в госучреждения в рамках дела.