Срок следствия по делу Логиновой о торговле детьми продлили до января 2025 года
Обвиняемая по делу о торговле новорождёнными Юлия Логинова. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Следственный комитет России продлил предварительное расследование уголовного дела о торговле детьми ещё на три месяца. Главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова, которая написала явку с повинной. Об этом сообщается в судебных документах, доступных ТАСС.
Согласно постановлению, срок следствия продлён 13 сентября 2024 года заместителем председателя Следственного комитета и теперь составит 15 месяцев — до 16 января 2025 года. Усложняет процесс необходимость проведения множества следственных действий, которые помогут установить детали преступления.
В документе также указано, что следователь обосновал изменение меры пресечения для трёх фигурантов с домашнего ареста на запрет определённых действий. В постановлении говорится, что обвиняемая предоставила детальные показания о своей роли в преступлениях, указала на других участников и предоставила информацию, важную для расследования. Некоторые фигуранты дела, для которых на прошлой неделе была смягчена мера пресечения, нуждаются в медицинском лечении и имеют несовершеннолетних детей на иждивении.
В настоящее время следствие проверяет всех обвиняемых на причастность к другим эпизодам торговли детьми и ожидает заключений судмедэкспертов, а также ответов на запросы в госучреждения в рамках дела.
Напомним, что обвиняемая в продаже новорождённых детей москвичка Юлия Логинова признала вину в полном объёме и начала активно сотрудничать со следствием. Незаконная схема вскрылась случайно осенью 2023 года. Москвичка угодила под проверку правоохранителей после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Копнув чуть глубже, следователи сделали ужасающий вывод: Логинова страдает бесплодием, а малышей она приобрела за деньги, оформив на них фальшивые документы.