В скандальном деле о торговле детьми появился новый фигурант

Новый поворот в деле о торговле новорождёнными, в котором замешана многодетная мать Юлия Логинова и её сообщница Наталья Патока, обозначился появлением 13-го фигуранта. Следственные органы сообщили ТАСС, что к делу добавлена жительница Московской области Виктория Пономарёва, которая дала признательные показания.

«Пономарёвой предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Её вовлечённость в преступление подтверждается не только признаниями, но и данными из ЗАГСа, а также результатами молекулярно-генетических экспертиз», — отметил источник в правоохранительных органах.