В скандальном деле о торговле детьми появился новый фигурант
В деле Логиновой о торговле новорождёнными детьми появился 13-й фигурант
Обвиняемая по делу о торговле новорождёнными Юлия Логинова. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Новый поворот в деле о торговле новорождёнными, в котором замешана многодетная мать Юлия Логинова и её сообщница Наталья Патока, обозначился появлением 13-го фигуранта. Следственные органы сообщили ТАСС, что к делу добавлена жительница Московской области Виктория Пономарёва, которая дала признательные показания.
«Пономарёвой предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Её вовлечённость в преступление подтверждается не только признаниями, но и данными из ЗАГСа, а также результатами молекулярно-генетических экспертиз», — отметил источник в правоохранительных органах.
Что касается меры пресечения, Преображенский суд Москвы постановил запретить новой фигурантке дела покидать пределы Москвы и Подмосковья, общаться с другими обвиняемыми и свидетелями, а также отправлять и получать корреспонденцию. Также ей запрещено использовать средства связи и интернет для переговоров. Решение суда она не обжаловала.
Напомним, что обвиняемая в продаже новорождённых детей москвичка Юлия Логинова признала свою вину в полном объёме и начала активно сотрудничать со следствием. Незаконная схема вскрылась случайно осенью 2023 года. Москвичка угодила под проверку правоохранителей после болезни сына, которого лечили смертельно опасным для него лекарством. Копнув чуть глубже, следователи сделали ужасающий вывод: Логинова страдает бесплодием, а малышей она приобрела за деньги, оформив на них фальшивые документы. "Самую счастливую маму" поместили в СИЗО. Личности её подельниц установлены.