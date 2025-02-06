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6 февраля, 11:19

На сайте МВД появился реестр с данными мигрантов

На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц с данными иностранцев

На официальном сайте МВД России в открытом доступе появился реестр контролируемых лиц. Теперь любой может проверить данные иностранцев. На сайте также опубликовали специальную инструкцию по работе с перечнем.

Так как реестр публичный, иностранных граждан не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень. Чтобы найти интересующего человека, необходимо ввести фамилию, имя, отчество, а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность.

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Напомним, что с 5 февраля МВД может самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей. Ранее по действующему законодательству, назначить административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства из России мог судья или, если правонарушение было совершено при въезде в РФ, должностные лица пограничной службы. Со вчерашнего дня такая возможность появилась и у сотрудников Министерства внутренних дел. Кроме того, в новом законе прописаны полномочия должностных лиц МВД, позволяющие помещать иностранцев, которым назначено принудительное выдворение, в спецучреждения на 48 часов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Алена Пенчугина
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