Комитет Госдумы поддержал закон об обязанности жильцов пускать газовщиков в дом

Профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма обеспечивать доступ газовщиков к оборудованию для ремонтных работ. Об этом сообщается в думской электронной базе.

Согласно документу, если собственник жилья добровольно не предоставляет газовщикам доступ к оборудованию, то специальная организация может обратиться в суд. По словам авторов инициативы, предлагается ввести сокращённый срок (12 дней) рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к технике. Кабмин РФ поддержал указанный проект при условии внесения доработок.

По словам авторов инициативы, принятие документа позволит обеспечить оперативный допуск газовщиков для выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это будет способствовать повышению уровня безопасности его эксплуатации.