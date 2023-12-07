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6 декабря, 22:54

Подтянутся мошенники: Увеличение штрафов за недопуск газовщиков сочли недостаточным

Эксперт Вепрецкая: Штрафы в 10 тысяч за недопуск газовщиков не решат проблему

Ужесточение штрафов за отказ пускать в своё жильё сотрудников газовых служб проблему не решит. Процент недопуска сократится, но такая сумма — 5–10 тысяч рублей — слишком незначительна. Об этом НСН заявила директор ассоциации "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

"В основном не пускают в случаях, если была сделана перепланировка. Люди понимают, что для них этот штраф не так страшен, как то, что их обяжут всё вернуть и в надлежащее состояние всё привести, — пояснила эксперт, добавив, что газовщики не будут штрафовать граждан, которые по той или иной причине не могли быть дома.

В случае повышения штрафов неизбежно активизируются мошенники, пытающиеся проникнуть в дом под видом газовщиков. Вепрецкая полагает, что здесь нужна правильная организация работы: если в доме висит информация о техобслуживании, если через "Госуслуги" будут направляться уведомления, то проблем не будет, к тому же специалисты всегда предъявляют удостоверения. Что касается пожилых людей и инвалидов — здесь должны подключиться социальные работники.

В ГД задумались о штрафах до 100 тыс. за недопуск газовиков в квартиру после трагедии в Балашихе

В ГД задумались о штрафах до 100 тыс. за недопуск газовиков в квартиру после трагедии в Балашихе

Ранее Лайф писал, что Правительство России одобрило законопроект по увеличению штрафа до 10 тысяч рублей за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Проект данного закона ставит целью повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах путём усиления ответственности за препятствование работе специалистов.

Обложка ©

Unsplash / Myko M

Лариса Сафронова
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