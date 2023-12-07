Подтянутся мошенники: Увеличение штрафов за недопуск газовщиков сочли недостаточным

Ужесточение штрафов за отказ пускать в своё жильё сотрудников газовых служб проблему не решит. Процент недопуска сократится, но такая сумма — 5–10 тысяч рублей — слишком незначительна. Об этом НСН заявила директор ассоциации "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

"В основном не пускают в случаях, если была сделана перепланировка. Люди понимают, что для них этот штраф не так страшен, как то, что их обяжут всё вернуть и в надлежащее состояние всё привести, — пояснила эксперт, добавив, что газовщики не будут штрафовать граждан, которые по той или иной причине не могли быть дома.

В случае повышения штрафов неизбежно активизируются мошенники, пытающиеся проникнуть в дом под видом газовщиков. Вепрецкая полагает, что здесь нужна правильная организация работы: если в доме висит информация о техобслуживании, если через "Госуслуги" будут направляться уведомления, то проблем не будет, к тому же специалисты всегда предъявляют удостоверения. Что касается пожилых людей и инвалидов — здесь должны подключиться социальные работники.