ГД сразу в двух чтениях одобрила повышение штрафов за недопуск газовщиков в дом

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Закон актуальный и своевременный: множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из‑за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий", — отметил председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Так, согласно документу, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для граждан теперь увеличат до пяти-десяти тысяч рублей (вместо одной-двух тысяч рублей сегодняшних). Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч.

За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц будут наказывать штрафом в размере пяти-десяти тысяч рублей, должностным лицам придётся заплатить 25–100 тысяч, а юрлицам — 200–500 тысяч. А если работы с газовым оборудованием будут выполнены не отвечающей требованиям законодательства организацией или неаттестованным исполнителем, то штраф для должностных лиц составит до 50–100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.