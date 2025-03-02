Запрет мигрантам ввозить в РФ родню вызывает озабоченность в Казахстане

Возможный запрет для мигрантов на ввоз своих семей на территорию России вызывает озабоченность среди жителей Казахстана. Об этом заявил посол республики Даурен Абаев в беседе с РИА «Новости».

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счёте, речь идёт о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — заявил Абаев.

Посол вспомнил, что народы РФ и Казахстана давно ведут свои отношения. Абаев отметил, что создание Евразийского союза подразумевало свободное перемещение граждан стран-участников.