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2 марта, 09:15

Запрет мигрантам ввозить в РФ родню вызывает озабоченность в Казахстане

Абаев: В Казахстане возмущены ужесточением миграционной политики РФ

Возможный запрет для мигрантов на ввоз своих семей на территорию России вызывает озабоченность среди жителей Казахстана. Об этом заявил посол республики Даурен Абаев в беседе с РИА «Новости».

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счёте, речь идёт о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — заявил Абаев.

Посол вспомнил, что народы РФ и Казахстана давно ведут свои отношения. Абаев отметил, что создание Евразийского союза подразумевало свободное перемещение граждан стран-участников.

Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту
Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту

Недавно стало известно, что в России перестанут допускать к экзаменам на водительские права мигрантов, которые находятся в реестре контролируемых лиц. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену.

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Shutterstock / FOTODOM / Chad Zuber

Николай Рюмин
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