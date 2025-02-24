Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят сдавать экзамен на права
В России перестанут допускать к экзаменам на водительские права мигрантов, которые находятся в реестре контролируемых лиц. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену. Соответствующие поправки в административный регламент предложили внести в МВД России.
«При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц. В случае нахождения гражданина в указанном реестре ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами», — указали в пресс-службе.
Реестр контролируемых лиц запустили на сайте МВД и Едином портале государственных и муниципальных услуг 5 февраля. Он содержит информацию о гражданах, утративших законные основания для пребывания в стране, включая тех, кто находится в России более трех месяцев без необходимых разрешений.
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