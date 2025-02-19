Лавров оценил необходимость визового режима для трудовых мигрантов в РФ
Лавров выступил против введения визового режима для трудовых мигрантов в РФ
России необходимо ужесточить контроль за поведением трудовых мигрантов, но нельзя вводить против них визовый режим. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», — подчеркнул дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что ужесточение подходов к трудовым мигрантам из ближнего зарубежья не соответствует долгосрочным интересам РФ. Несмотря на это, за порядком в стране нужно следить, отметил Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что граждане стран ЕАЭС имеют равные права и могут приезжать «без всяких приглашений» и уточнений о месте работы. Министр допустил, что теперь «придётся конкретизировать», чтобы органы власти РФ имели представление, где находятся трудовые мигранты и на кого работают.
«Можно всё это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношении с нашими ближайшими союзниками», — указал Лавров.
А ранее Life.ru писал, что Госдума прорабатывает новые законы о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев. Как отметили в нижней палате парламента, в настоящее время особенно актуально совершенствовать миграционную политику и навести полный порядок в этой сфере.
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