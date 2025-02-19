Лавров оценил необходимость визового режима для трудовых мигрантов в РФ

России необходимо ужесточить контроль за поведением трудовых мигрантов, но нельзя вводить против них визовый режим. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», — подчеркнул дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что ужесточение подходов к трудовым мигрантам из ближнего зарубежья не соответствует долгосрочным интересам РФ. Несмотря на это, за порядком в стране нужно следить, отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что граждане стран ЕАЭС имеют равные права и могут приезжать «без всяких приглашений» и уточнений о месте работы. Министр допустил, что теперь «придётся конкретизировать», чтобы органы власти РФ имели представление, где находятся трудовые мигранты и на кого работают.

«Можно всё это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношении с нашими ближайшими союзниками», — указал Лавров.