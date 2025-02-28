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Регион
28 февраля, 07:45

Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту

Минфин призвал разрешить мигрантам работать в Москве и области по одному патенту

Один патент для трудовых мигрантов предложили разрешить использовать в смежных регионах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, если мигрант получил патент на работу в столице, его действие будет распространяться и в Подмосковье. Аналогичная ситуация с патентом Петербурга в отношении Ленинградской области.

«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», цитирует пресс-службу Минфина РБК.

Новые правила могут начать действовать с 1 сентября. Поправки помогут снизить издержки предпринимателей и повысить мобильность работников на рынке. В условиях, когда деятельность мигранта охватывает несколько регионов, иностранцы часто предпочитают работать без патента, нежели оформлять два, отмечает Минфин в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят сдавать экзамены на водительские права. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену.

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ТАСС/ Сергей Фадеичев

Полина Никифорова
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