Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту

Один патент для трудовых мигрантов предложили разрешить использовать в смежных регионах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, если мигрант получил патент на работу в столице, его действие будет распространяться и в Подмосковье. Аналогичная ситуация с патентом Петербурга в отношении Ленинградской области.

«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — цитирует пресс-службу Минфина РБК.

Новые правила могут начать действовать с 1 сентября. Поправки помогут снизить издержки предпринимателей и повысить мобильность работников на рынке. В условиях, когда деятельность мигранта охватывает несколько регионов, иностранцы часто предпочитают работать без патента, нежели оформлять два, отмечает Минфин в пояснительной записке к законопроекту.