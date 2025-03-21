В РФ появятся мигранты из Индии, Мьянмы, Филиппин и Бутана

Кадровый кризис в РФ привёл к появлению новых мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона. В страну могут приезжать на заработки как высококлассные специалисты, так и низкоквалифицированный дешёвый персонал. Об этом рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

«Скорее всего, будет решаться [проблема с кадрами] привозом иностранной рабочей силы из Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть для нас откроется новый мир трудовых мигрантов. Это Индия, это Филиппины, это Шри-Ланка, это Бутан», — рассказал Мурадян в беседе с URA.RU.

Эксперт также напомнил о встрече президента России Владимира Путина с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, которая прошла не так давно. По его мнению, данная страна вызывает определённый интерес, так как обладает опытными и перспективными специалистами.

Поэтому, по мнению Мурадяна, Россия будет стремиться привозить оттуда персонал и низкой, и высокой квалификации. Однако все рабочие мигранты, как и велит закон, должны будут сдать тест на знание русского языка.