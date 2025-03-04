«Очень тёплый подарок»: Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле для проведения переговоров. Российский лидер тепло поприветствовал зарубежного политика и поблагодарил его за слонов, которые были подарены Мьянмой Москве в часть крепких дипломатических отношений.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Не могу не поблагодарить за подарок очень тёплый – вы привезли, в прошлом году прислали нам шесть слонят и они уже переданы в Московский цирк. Спасибо большое!» — сказал Путин.

Премьер Мьянмы признался, что были опасения по поводу отправки слонов, ведь животные привыкли к жаре, а в России холодно, однако российская сторона заверила, что «всё под контролем» и волнения излишни. Далее политики приступили к официальной части переговоров. С российской стороны приняли участие также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков.