«Очень тёплый подарок»: Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят
Путин и премьер Мьянмы начали встречу в Кремле с разговора про подаренных слонов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле для проведения переговоров. Российский лидер тепло поприветствовал зарубежного политика и поблагодарил его за слонов, которые были подарены Мьянмой Москве в часть крепких дипломатических отношений.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Не могу не поблагодарить за подарок очень тёплый – вы привезли, в прошлом году прислали нам шесть слонят и они уже переданы в Московский цирк. Спасибо большое!» — сказал Путин.
Премьер Мьянмы признался, что были опасения по поводу отправки слонов, ведь животные привыкли к жаре, а в России холодно, однако российская сторона заверила, что «всё под контролем» и волнения излишни. Далее политики приступили к официальной части переговоров. С российской стороны приняли участие также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Напомним, в январе в Большом Московском цирке показали подарок Мьянмы России в честь 75-летия установления дипотношений — шесть слонов. На презентации присутствовала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая рассказала, что на оформление всех необходимых сертификатов и документов потребовалось два года, а процедуру курировал лично глава министерства Сергей Лавров.
Telegram / Кремль. Новости