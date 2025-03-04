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Регион
4 марта, 13:53
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«Очень тёплый подарок»: Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых слонят

Путин и премьер Мьянмы начали встречу в Кремле с разговора про подаренных слонов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле для проведения переговоров. Российский лидер тепло поприветствовал зарубежного политика и поблагодарил его за слонов, которые были подарены Мьянмой Москве в часть крепких дипломатических отношений.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Не могу не поблагодарить за подарок очень тёплый – вы привезли, в прошлом году прислали нам шесть слонят и они уже переданы в Московский цирк. Спасибо большое!» — сказал Путин.

Премьер Мьянмы признался, что были опасения по поводу отправки слонов, ведь животные привыкли к жаре, а в России холодно, однако российская сторона заверила, что «всё под контролем» и волнения излишни. Далее политики приступили к официальной части переговоров. С российской стороны приняли участие также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Напомним, в январе в Большом Московском цирке показали подарок Мьянмы России в честь 75-летия установления дипотношений — шесть слонов. На презентации присутствовала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая рассказала, что на оформление всех необходимых сертификатов и документов потребовалось два года, а процедуру курировал лично глава министерства Сергей Лавров.

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Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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