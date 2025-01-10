Королевский подарок: Life.ru показал слонов, которых Мьянма передала Большому Московскому цирку
Мьянма подарила Большому Московскому цирку 6 слонов на 75-летие дипотношений
В Большом Московском цирке показали подарок Мьянмы России в честь 75-летия установления дипотношений — шесть слонов. Корреспондент Life.ru присутствовал на мероприятии и снял новоприбывших четвероногих москвичей.
На презентации присутствовала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая рассказала, что на оформление всех необходимых сертификатов и документов потребовалось два года, а процедуру курировал лично глава министерства Сергей Лавров. Само вручение подарка спланировали к 75-летней дате установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией.
Мария Захарова и Эдгард Запашный приняли в дар от Мьянмы шесть слонов. Видео © Life.ru
Шесть слонов вывели на арену Большого Московского цирка и покормили. Видео © Life.ru
«Большой подарок от Мьянмы. Королевский подарок, и это большое событие для нашей страны. У нас не более 20 слонов по всей стране в цирках и зоопарках», — рассказал именитый российский дрессировщик Эдгард Запашный.
Мария Захарова встречает «хлебом и солью» слонов из Мьянмы. Фото © Life.ru
Рукопожатие спикера МИД РФ. Фото © Life.ru
Эдгард Запашный контролирует первую прогулку слонов по арене цирка. Фото © Life.ru
Выход на арену. Фото © Life.ru
Банкет для гостей из Мьянмы. Фото © Life.ru
Слоновья фруктовая тарелка. Фото © Life.ru
Молодые слоны довольны оказанным приёмом. Фото © Life.ru
Профиль бирманского слона. Фото © Life.ru
Среди шести слонов пять самок и один самец, им всем от одного года до трёх лет. По традиции животных назвали в честь известных певцов и певиц — мальчика зовут Бруно, а девочек: Адель, Тина, Шакира, Синди и Ляля. В Россию их доставили на Ил-76, на это ушло более суток с учётом двух дозаправок. Обучать молодых слонов будет французский дрессировщик, который уже много лет работает в России. К слову, в одном из цирков Москвы уже живёт взрослая слониха по имени Николь, её уже начали сдруживать с новоприбывшими.
Кстати, дружба Мьянмы и России не ограничивается приятными подарками в памятные даты. В конце ноября минувшего года российский самолёт МЧС доставил в пострадавшую от свирепого циклона азиатскую страну 33 тонны гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости, лекарства, палатки, генераторы и мобильную электростанцию.
Life.ru