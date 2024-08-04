Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом

Вооружённый конфликт в Мьянме попросили признать проявлением терроризма. С такой просьбой к России обратился председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи в интервью РИА "Новости". Он также попросил РФ присоединиться к борьбе с террором.

"Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей", — призвал Кхин Йи.

Он добавил, что на данный момент власти Мьянмы активно продолжают обеспечивать все возможные меры безопасности на национальном уровне. При этом, по оценке политика, в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру "плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные".