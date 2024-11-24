Мьянма получила 33 тонны помощи от России после разрушительного циклона
Российский Ил-76 доставил в Мьянму более 33 тонн гуманитарной помощи
Российский самолёт Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Мьянму, пострадавшую от сильнейшего циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного груза», — отметили в МЧС.
В доставленный груз вошли предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы и передвижная электростанция.
Не так давно Народный фронт доставил гумпомощь в Украинск, несмотря на угрозу атаки дронов. В город, где проживает около 600 человек, были доставлены 50 продуктовых наборов для местных жителей.
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