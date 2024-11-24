Российский самолёт Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Мьянму, пострадавшую от сильнейшего циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Не так давно Народный фронт доставил гумпомощь в Украинск, несмотря на угрозу атаки дронов. В город, где проживает около 600 человек, были доставлены 50 продуктовых наборов для местных жителей.