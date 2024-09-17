Стример LORD направил в Курскую область гуманитарную помощь на 8 млн рублей

Стример Дмитрий Трепутин, известный как LORD, направил в Курскую область гуманитарную помощь в виде шести грузовиков с продуктами, постельными принадлежностями и детской канцелярией. Денежный эквивалент гумпомощи составил восемь миллионов.

Стример LORD направил гуманитарную помощь на 8 млн рублей в Курскую область. Предоставлено Life.ru

Недавно стример запустил тренд в Instagram*, в котором пользователи просят его помочь исполнить их мечты. К «Лорду» обратился волонтёр с призывом помощи пострадавшим в Курской области

«Ситуация, в которой оказались люди страшная, но в наших силах — стараться хотя бы как-то облегчить их жизнь и помочь», — заявил Трепутин.

Ранее LORD, известный своими благотворительными проектами, передал 15 миллионов рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе», а также пожертвовал десять миллионов рублей десяти детдомам.

Сегодня глава Минобороны Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по ситуации в приграничье. В ходе него министр обсудил с главами Курской, Белгородской и Брянской областей решение вопросов защиты населения приграничных районов.