Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:49

Стример LORD направил в Курскую область гуманитарную помощь на 8 млн рублей

Стример Дмитрий Трепутин, известный как LORD, направил в Курскую область гуманитарную помощь в виде шести грузовиков с продуктами, постельными принадлежностями и детской канцелярией. Денежный эквивалент гумпомощи составил восемь миллионов.

Стример LORD направил гуманитарную помощь на 8 млн рублей в Курскую область. Предоставлено Life.ru

Недавно стример запустил тренд в Instagram*, в котором пользователи просят его помочь исполнить их мечты. К «Лорду» обратился волонтёр с призывом помощи пострадавшим в Курской области

«Ситуация, в которой оказались люди страшная, но в наших силах — стараться хотя бы как-то облегчить их жизнь и помочь», — заявил Трепутин.

Ранее LORD, известный своими благотворительными проектами, передал 15 миллионов рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе», а также пожертвовал десять миллионов рублей десяти детдомам.

В МККК ответили на приглашение Киева посетить Курскую область
В МККК ответили на приглашение Киева посетить Курскую область

Сегодня глава Минобороны Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по ситуации в приграничье. В ходе него министр обсудил с главами Курской, Белгородской и Брянской областей решение вопросов защиты населения приграничных районов.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров