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17 сентября, 11:09

Белоусов провёл заседание Координационного совета по ситуации в приграничье

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Об этом сообщили в телеграм-канале оборонного ведомства.

Белоусов провёл заседание Координационного совета по ситуации в приграничье. Видео Telegram / Минобороны РФ

«Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Белоусов заслушал доклады своих заместителей и командующих об обстановке на местах, а также о мерах, которые принимаются для обеспечения войск всем необходимым, в том числе военной и специальной техникой. Кроме того, министр обсудил с главами Курской, Белгородской и Брянской областей (Алексей Смирнов, Вячеслав Гладков и Александр Богомаз) решение вопросов защиты населения приграничья.

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Ранее Белоусов потребовал доводить до осязаемого результата все решения, которые принимаются на Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Задача – обеспечить защитников наших рубежей всем необходимым.

Напомним, накануне сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область, с 6 августа, ВСУ лишились почти 14 тысяч бойцов. Согласно данным Минобороны, потери украинских войск составили 13 800 военнослужащих, а также более 1500 единиц техники.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Харичков

Никита Никонов
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