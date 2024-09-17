Глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Об этом сообщили в телеграм-канале оборонного ведомства.

Белоусов провёл заседание Координационного совета по ситуации в приграничье. Видео Telegram / Минобороны РФ

«Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Белоусов заслушал доклады своих заместителей и командующих об обстановке на местах, а также о мерах, которые принимаются для обеспечения войск всем необходимым, в том числе военной и специальной техникой. Кроме того, министр обсудил с главами Курской, Белгородской и Брянской областей (Алексей Смирнов, Вячеслав Гладков и Александр Богомаз) решение вопросов защиты населения приграничья.

Ранее Белоусов потребовал доводить до осязаемого результата все решения, которые принимаются на Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Задача – обеспечить защитников наших рубежей всем необходимым.