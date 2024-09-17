В МККК ответили на приглашение Киева посетить Курскую область

Международный комитет Красного Креста (МККК) прокомментировал приглашение Киева посетить захваченные ВСУ населённые пункты Курской области. Как заявила официальный представитель организации Галина Балзамова, сотрудники МККК готовы посетить российский регион, но только с гарантиями безопасности с обеих сторон.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остаётся в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно провести гуманитарную операцию», — приводит РИА «Новости» слова Балзамовой.

Напомним, накануне МИД Украины обратился в ООН и МККК с призывом «присоединиться к мерам гуманитарного реагирования» в районах Курской области, которые захватили ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал провокацией подобные приглашения. По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что адресаты не станут воспринимать такие заявления всерьёз.