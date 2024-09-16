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16 сентября, 15:33

«Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в РФ после решения Минюста

Центр «Врачей без границ». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Werner Lerooy

Центр «Врачей без границ». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Werner Lerooy

Нидерландская организация «Врачи без границ» (с французского Médecins sans frontières, MSF) прекращает свою деятельность в России после решения Минюста об отзыве лиценщии. Соответствующее заявление появилось на сайте организации. MSF действовала на территории нашей страны в течение 32 лет.

«С тяжёлым сердцем мы должны прекратить нашу деятельность в РФ. В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что организация оказывала помощь в разных регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Дагестане и Ингушетии. В последнее время — в Белгороде и Ростове-на-Дону.

Напомним, месяц назад, 15 августа, Минюст отозвал лицензии у крупнейших международных гуманитарных организаций. В частности, у «Врачей без границ» и «Врачей мира». Организациям дали месяц на ликвидацию представительств в РФ и закрытие банковских счетов. Причиной в Минюсте назвали «несоответствие деятельности уставу».

А ранее стало известно, что Минюст исключил из перечня иностранных агентов 209 человек. Это составляет почти четверть из числа включённых в реестр иноагентов.

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Наталья Демьянова
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