Российский Красный Крест усилил оказание помощи эвакуированным жителям Суджи

Российский Красный Крест расширит меры поддержки для эвакуированных жителей Суджи и других населённых пунктов Курской области. Помощь также окажут людям, размещённым в ПВР. Отделение Курска уже собрало первичные потребности и в ближайшее время начнёт выдачу наборов, сообщает РКК на сайте.

"Команда Курского регионального отделения ежедневно посещает все пункты временного размещения, в которых находятся эвакуированные. РКК также принимает и обрабатывает обращения от граждан, которые разместились самостоятельно, их несколько тысяч. Все семьи получают большие наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья из заранее подготовленных запасов для реагирования на ЧС", — сообщил председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов.

Он также добавил, что организация продолжает тесно взаимодействовать с местными властями и социальными службами, чтобы как можно быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся. За первый день команда Курского регионального отделения встретилась с жителями ПВР, собрала их потребности и раздала гуманитарные наборы.