Российский Красный Крест усилил оказание помощи эвакуированным жителям Суджи
Российский Красный Крест расширит меры поддержки для эвакуированных жителей Суджи и других населённых пунктов Курской области. Помощь также окажут людям, размещённым в ПВР. Отделение Курска уже собрало первичные потребности и в ближайшее время начнёт выдачу наборов, сообщает РКК на сайте.
"Команда Курского регионального отделения ежедневно посещает все пункты временного размещения, в которых находятся эвакуированные. РКК также принимает и обрабатывает обращения от граждан, которые разместились самостоятельно, их несколько тысяч. Все семьи получают большие наборы продуктов, средств гигиены и постельного белья из заранее подготовленных запасов для реагирования на ЧС", — сообщил председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов.
Он также добавил, что организация продолжает тесно взаимодействовать с местными властями и социальными службами, чтобы как можно быстрее и эффективнее оказывать помощь нуждающимся. За первый день команда Курского регионального отделения встретилась с жителями ПВР, собрала их потребности и раздала гуманитарные наборы.
Также специалисты РКК начали работать с детьми, которым необходима психологическая помощь. Для малышей также организовывают различный досуг.
Напомним, что 6 августа украинские подразделения предприняли попытку прорыва в Курскую область, но их встретили российские войска и пограничники. К несчастью, в результате атаки ВСУ есть жертвы среди гражданских. Сегодня врио замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщил о том, что противнику не удалось продвинуться вглубь российской территории и он начал отступать. За время боёв в приграничье Курской области враг понёс серьёзные потери: около 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков и 12 бронетранспортёров.