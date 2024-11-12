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Регион
12 ноября, 03:00

Народный фронт доставил гумпомощь в Украинск, несмотря на угрозу атаки дронов

Народный фронт доставил гуманитарную помощь сотням жителей Украинска в ДНР

Народный фронт доставил гуманитарную помощь в город Украинск в ДНР, несмотря на продолжающиеся удары дронов-камикадзе. По информации, предоставленной Life.ru, в город, где проживает около 600 человек, доставлены 50 продуктовых наборов для местных жителей.

Народный фронт доставил гуманитарную помощь в город Украинск, несмотря на продолжающиеся удары дронов-камикадзе. Видео © Предоставлено Life.ru

«Дорога небезопасная, до сих пор находится под ударами дронов-камикадзе. Несмотря на это, Народный фронт отправился на помощь к жителям», — сообщили представители организации.

Местные жители выразили благодарность за помощь, отмечая, что они искренне верили, что русский солдат спасёт их и город, что и произошло.

«Выражаем большую благодарность 114 бригаде в Украинске и близлежащих городах. Благодаря вам этот выезд стал реальностью, и мы вернулись домой живыми», — подчеркнули в организации.

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А в сентябре стример LORD направил в Курскую область гуманитарную помощь на 8 млн рублей. Всего было отправлено шесть грузовиков с продуктами, постельными принадлежностями и детской канцелярией.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Анатолий Цейко
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