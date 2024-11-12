Народный фронт доставил гуманитарную помощь в город Украинск в ДНР, несмотря на продолжающиеся удары дронов-камикадзе. По информации, предоставленной Life.ru, в город, где проживает около 600 человек, доставлены 50 продуктовых наборов для местных жителей.

Народный фронт доставил гуманитарную помощь в город Украинск, несмотря на продолжающиеся удары дронов-камикадзе. Видео © Предоставлено Life.ru

«Дорога небезопасная, до сих пор находится под ударами дронов-камикадзе. Несмотря на это, Народный фронт отправился на помощь к жителям», — сообщили представители организации.

Местные жители выразили благодарность за помощь, отмечая, что они искренне верили, что русский солдат спасёт их и город, что и произошло.

«Выражаем большую благодарность 114 бригаде в Украинске и близлежащих городах. Благодаря вам этот выезд стал реальностью, и мы вернулись домой живыми», — подчеркнули в организации.