Названа страна, которая может стать лидером по числу рабочих на российских стройках

В ближайшие годы Индия может стать ключевым поставщиком рабочей силы для строительной отрасли России. Такой прогноз дал управляющий директор и сооснователь компании по подбору персонала Дмитрий Лапшинов во время выступления на саммите «Движение». Он отметил, что традиционно российские стройки пополнялись новыми кадрами за счёт трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Вьетнама, Индии, Шри-Ланки и Мьянмы.

Ситуация в строительной отрасли меняется во всём мире, подчеркнул эксперт, например, в Узбекистане и Киргизии сейчас наблюдается строительный бум, поэтому туда активно едут работяги из Индии. Для граждан Таджикистана усложнился въезд в Россию из-за усиления контроля со стороны российских силовых ведомств. В свою очередь, рабочие из Шри-Ланки запрашивают более высокую оплату труда и тяжело адаптируются в стране из-за языкового барьера.

Вьетнамских рабочих нанимать довольно затратно, так как, по словам специалиста, переезд из страны в страну стоит дорого. Из-за нестабильной ситуации в Мьянме большая часть мужского населения подверглась мобилизации, поясняет Лапшинов. Как итог, Индия вышла на первый план как наиболее перспективный источник рабочей силы для российских строительных компаний.