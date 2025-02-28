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Регион
28 февраля, 15:05

Названа страна, которая может стать лидером по числу рабочих на российских стройках

Intrud: Индия может стать главным поставщиком рабочей силы на стройки в России

В ближайшие годы Индия может стать ключевым поставщиком рабочей силы для строительной отрасли России. Такой прогноз дал управляющий директор и сооснователь компании по подбору персонала Дмитрий Лапшинов во время выступления на саммите «Движение». Он отметил, что традиционно российские стройки пополнялись новыми кадрами за счёт трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Вьетнама, Индии, Шри-Ланки и Мьянмы.

Ситуация в строительной отрасли меняется во всём мире, подчеркнул эксперт, например, в Узбекистане и Киргизии сейчас наблюдается строительный бум, поэтому туда активно едут работяги из Индии. Для граждан Таджикистана усложнился въезд в Россию из-за усиления контроля со стороны российских силовых ведомств. В свою очередь, рабочие из Шри-Ланки запрашивают более высокую оплату труда и тяжело адаптируются в стране из-за языкового барьера.

Вьетнамских рабочих нанимать довольно затратно, так как, по словам специалиста, переезд из страны в страну стоит дорого. Из-за нестабильной ситуации в Мьянме большая часть мужского населения подверглась мобилизации, поясняет Лапшинов. Как итог, Индия вышла на первый план как наиболее перспективный источник рабочей силы для российских строительных компаний.

Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту
Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту

Ранее стало известно, что в российские власти планируют ужесточить контроль за поведением трудовых мигрантов, однако визовый режим против них вводиться не будет. В МИД России подчеркнули, что подобные меры создадут барьеры для трудовых мигрантов.

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Freepik / freestockcenter

Ольга Сливченко
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