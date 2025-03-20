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Регион
20 марта, 10:27

Масштабный рейд по мигрантам прошёл в Апраксином дворе в Петербурге

В торговом центре Санкт-Петербурга, Апраксином дворе, начались масштабные проверки, направленные на профилактику миграционного учёта. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.

Рейд силовиков в Апраксином дворе Петербурга. Видео VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

Согласно информации от пресс-службы, военные подразделения специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, а также сотрудники полиции оказывают силовую поддержку органам власти. Главная цель этих мероприятий — проверить наличие необходимых документов у иностранных граждан и убедиться в соблюдении ими российского законодательства.

Будущее Апраксина двора остаётся под вопросом. Несмотря на соглашение, достигнутое в 2018 году о полной реконструкции рынка с коммерческим центром «Питер», процесс передачи объектов сталкивается с юридическими трудностями. Только к 2024 году были объявлены планы по реконструкции одного из корпусов, однако дальнейшие действия зависят от решения имущественных вопросов. Городские власти планируют принять важные решения в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что устроившие протест в центре Ставрополя мигранты покинут Россию. В Северо-Кавказском федеральном институте заявили, что по результатам зимней сессии ряд студентов, в том числе иностранных, были отчислены.

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VK / Росгвардия. Северо-Западный округ

Наталья Демьянова
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