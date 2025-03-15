Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России
Эксперты Рособрнадзора проверили материалы для тестирования знаний русского языка на детях мигрантов, обучающихся в школах РФ. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
«Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что дети мигрантов будут проходить тест на знание русского языка перед началом обучения в школах на территории РФ. Он будет включать устную и письменную части. Новые правила вступят в силу 1 апреля.
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