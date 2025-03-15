Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:13

Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России

Эксперты Рособрнадзора проверили материалы для тестирования знаний русского языка на детях мигрантов, обучающихся в школах РФ. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

«Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах», — говорится в сообщении.

Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге
Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге

Ранее Life.ru рассказывал, что дети мигрантов будут проходить тест на знание русского языка перед началом обучения в школах на территории РФ. Он будет включать устную и письменную части. Новые правила вступят в силу 1 апреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

Николай Рюмин
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • мигранты
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar