Рособрнадзор апробировал тест по русскому на детях мигрантов, учащихся в России

Эксперты Рособрнадзора проверили материалы для тестирования знаний русского языка на детях мигрантов, обучающихся в школах РФ. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

«Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах», — говорится в сообщении.