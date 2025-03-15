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Регион
14 марта, 21:25

Дети мигрантов будут сдавать устный и письменный тесты по русскому перед школой

Дети мигрантов будут проходить тест на знание русского языка перед началом обучения в школах на территории РФ. Он будет включать устную и письменную части. Новые правила вступят в силу 1 апреля, сообщили в Минпросвещения России.

«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное тестирование», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2026 года. Глава фракции Леонид Слуцкий объяснил эту инициативу необходимостью обеспечить безопасность граждан.

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Shutterstock / FOTODOM / velirina

Антон Голыбин
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