Дети мигрантов будут сдавать устный и письменный тесты по русскому перед школой

Дети мигрантов будут проходить тест на знание русского языка перед началом обучения в школах на территории РФ. Он будет включать устную и письменную части. Новые правила вступят в силу 1 апреля, сообщили в Минпросвещения России.

«Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное тестирование», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.