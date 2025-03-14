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14 марта, 15:07

СКФУ: Мигранты, участвовавшие в протесте в Ставрополе, покинут Россию

Студенты-мигранты, которые устроили протест в центре Ставрополя, покинут Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Там заявили, что по результатам зимней сессии ряд студентов, в том числе иностранных, были отчислены. Теперь они должны вернуться на родину. Неделю назад около здания СКФУ собралась немногочисленная группа иностранных студентов из Туркменистана, среди них были и отчисленные. Некоторые бурно выражали своё недовольство итогами сессии.

«Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

Там добавили, что после этого в крупнейшем университете Северного Кавказа состоялась встреча консула Туркменистана в Астрахани Гадама Иламанова со студентами. В прошлом году на первый курс СКФУ поступило более 1000 студентов из этой страны.

Напомним, ранее сообщалось, что семерых мигрантов арестовали на десять суток после акции протеста в центре Ставрополя. По предварительным данным, в акции участвовали от 30 до 40 человек, требовавших перевода в учебные заведения Ессентуков или Карачаевска.

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Никита Никонов
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