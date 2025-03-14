Семерых мигрантов арестовали после акции протеста в центре Ставрополя

В центре Ставрополья прошла акция протеста мигрантов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» в своём Telegram-канале.

По информации канала, акцию организовали студенты из Туркменистана, которых отчислили из университета из-за недостаточного знания русского языка. Им предложили продолжить обучение в вузах Курской или Белгородской областей, однако они отказались.

По предварительным данным, в акции участвовали от 30 до 40 человек, требующих перевода в учебные заведения Ессентуков или Карачаевска. В результате семеро участников были задержаны на 10 суток.

10 февраля стало известно, что в Госдуме обсуждается возможность проведения повторного экзамена на знание русского языка для некоторых мигрантов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.