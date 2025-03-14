Семерых мигрантов арестовали после акции протеста в центре Ставрополя
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В центре Ставрополья прошла акция протеста мигрантов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» в своём Telegram-канале.
По информации канала, акцию организовали студенты из Туркменистана, которых отчислили из университета из-за недостаточного знания русского языка. Им предложили продолжить обучение в вузах Курской или Белгородской областей, однако они отказались.
По предварительным данным, в акции участвовали от 30 до 40 человек, требующих перевода в учебные заведения Ессентуков или Карачаевска. В результате семеро участников были задержаны на 10 суток.
10 февраля стало известно, что в Госдуме обсуждается возможность проведения повторного экзамена на знание русского языка для некоторых мигрантов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.
В документе подчеркивается, что с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты для иностранцев будут выдаваться только государственными учреждениями, включенными в официальный перечень, установленный правительством России. Это означает, что мигранты, получившие сертификаты в коммерческих организациях, должны будут заново пройти экзамен. Напомним, что единый экзамен по русскому языку также введут для мигрантов, которые собираются поступать в вузы и научные организации на программы высшего образования. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.