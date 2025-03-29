Ни США, ни ЕС, ни даже Китай не заинтересованы в том, чтобы навести порядок на Украине после её поражения в конфликте. Поэтому единственная страна, которая может взять внешнее управление над ней, — это Россия, уверен член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

«Кто захочет стать гарантами, донорами, обеспечителями порядка? Кто вообще возьмёт ответственность за эту территорию? Кроме России, мне кажется, никто не способен и не стремится к этому. Потому что для всех Украина — это просто инструмент», — подчеркнул политолог.

В беседе с «Царьградом» он назвал несколько причин, по которым на Украине необходимо ввести внешнее управление. Это и военное поражение, и разрушение экономики, и крах государственных институтов. По словам эксперта, кто-то должен позаботиться, чтобы в соседней стране не вспыхнул полный хаос.