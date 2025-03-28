В Верховной раде поддержали план Путина ввести на Украине внешнее управление

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук считает логичным предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН на время избрания проведения выборов.

«Как по мне, логичный и понятный план, а главное – соответствующий действительности» , — написал нардеп в соцсетях.

Путин высказал это предложение во время беседы с членами экипажа атомной субмарины «Архангельск». Президент России допустил возможность введения временного управления на Украине под эгидой Организации Объединённых Наций. Такой вариант он считает необходимым обсудить с США, странами Европы и партнёрами РФ.