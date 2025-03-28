Путин допустил передачу Украины под временное управление для проведения выборов

Президент России Владимир Путин допустил возможность введения временного управления на Украине под эгидой Организации Объединённых Наций. Такой вариант глава государства предложил обсудить с США, странами Европы и партнёрами РФ, беседуя с членами экипажа атомной субмарины «Архангельск».

По словам Путина, при указанном сценарии возможно провести в Незалежной демократические выборы. Лишь после появления в Киеве «дееспособного» правительства Москва сможет заключить с ним легитимные договорённости.