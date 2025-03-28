Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 22:41

Путин допустил передачу Украины под временное управление для проведения выборов

Президент России Владимир Путин допустил возможность введения временного управления на Украине под эгидой Организации Объединённых Наций. Такой вариант глава государства предложил обсудить с США, странами Европы и партнёрами РФ, беседуя с членами экипажа атомной субмарины «Архангельск».

По словам Путина, при указанном сценарии возможно провести в Незалежной демократические выборы. Лишь после появления в Киеве «дееспособного» правительства Москва сможет заключить с ним легитимные договорённости.

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <…> Такая практика в работе ООН имеется», — сказал Путин.

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Также Путин заявил морякам-подводникам, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне СВО. Есть все основания полагать, что ВС РФ добьют украинских боевиков, подчеркну президент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Тимур Хингеев
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