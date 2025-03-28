Путин: Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках ВС РФ
Вооружённые силы РФ освободили большую часть территории новых российских регионов и владеют инициативой на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с военнослужащими на подводном крейсере «Архангельск».
«ЛНР освобождена на 99%, ДНР, Запорожская и Херсонская области — свыше 70%. Наши войска идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населённый пункт за другим каждый день», — заявил он.
Путин прибыл в Мурманск 27 марта. Перед посещением АПЛ «Архангельск» президент также разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь».
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