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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 21:48

Путин: Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках ВС РФ

Вооружённые силы РФ освободили большую часть территории новых российских регионов и владеют инициативой на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с военнослужащими на подводном крейсере «Архангельск».

«ЛНР освобождена на 99%, ДНР, Запорожская и Херсонская области — свыше 70%. Наши войска идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населённый пункт за другим каждый день», — заявил он.

Новости СВО. Армия России штурмует Вольное Поле и бьёт ВСУ в районе Малой Токмачки, ЕС показал Киеву фигу, 28 марта
Новости СВО. Армия России штурмует Вольное Поле и бьёт ВСУ в районе Малой Токмачки, ЕС показал Киеву фигу, 28 марта

Путин прибыл в Мурманск 27 марта. Перед посещением АПЛ «Архангельск» президент также разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь».

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Тимур Хингеев
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