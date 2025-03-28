Путин: Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках ВС РФ

Вооружённые силы РФ освободили большую часть территории новых российских регионов и владеют инициативой на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с военнослужащими на подводном крейсере «Архангельск».

«ЛНР освобождена на 99%, ДНР, Запорожская и Херсонская области — свыше 70%. Наши войска идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населённый пункт за другим каждый день», — заявил он.