Путин пообщался с экипажем атомной подлодки «Архангельск» за чашкой чая

Президент России Владимир Путин встретился с членами экипажа атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске. Глава государства побеседовал с моряками за чашечкой чая.

В ходе разговора политик пообещал поддерживать статус России как самой мощной военно-морской державы, строить новые корабли и улучшать их характеристики. Также Путин назвал подводников «штучными людьми», похвалив их за профессионализм и «особый характер».

Владимир Путин с экипажем. Видео © Telegram / Кремль. Новости

К-564 «Архангельск» — атомная подводная лодка четвёртого поколения, построенная в рамках проекта 885М «Ясень-М». Этот корабль стал четвёртым в своей серии и третьим, носящим имя северного города. В 2025 году субмарина официально вошла в состав Северного флота ВМФ России.