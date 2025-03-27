Путин дал разрешение на спуск на воду новой атомной подлодки «Пермь»

Ранее Путин выступил на Международном арктическом форуме в Мурманске. Президент, в частности, заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства. Также глава государства провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.