Путин дал разрешение на спуск на воду новой атомной подлодки «Пермь»
Президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Согласно сообщению Кремля, глава государства принял участие в мероприятии посредством видеосвязи.
Владимир Путин прибыл на территорию «Атомфлота». Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Разрешаю», — дал команду глава государства.
После этого президент посетил предприятие «Атомфлот», специализирующееся на ледокольном обеспечении арктических проектов.
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» относится к четвёртому поколению подводных кораблей. По официальным данным, это судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Ранее Путин выступил на Международном арктическом форуме в Мурманске. Президент, в частности, заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства. Также глава государства провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Telegram / Кремль. Новости