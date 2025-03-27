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Регион
27 марта, 19:01

Путин дал разрешение на спуск на воду новой атомной подлодки «Пермь»

Президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Согласно сообщению Кремля, глава государства принял участие в мероприятии посредством видеосвязи.

Владимир Путин прибыл на территорию «Атомфлота». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Разрешаю», — дал команду глава государства.

После этого президент посетил предприятие «Атомфлот», специализирующееся на ледокольном обеспечении арктических проектов.

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» относится к четвёртому поколению подводных кораблей. По официальным данным, это судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее Путин выступил на Международном арктическом форуме в Мурманске. Президент, в частности, заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства. Также глава государства провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Путин поручил обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике
Путин поручил обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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