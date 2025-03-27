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Регион
27 марта, 17:41

РФ никому не угрожает в Арктике, но защитит суверенитет, заявил Путин

Путин: РФ не инициирует конфликты в Арктике, но обеспечит защиту своих интересов

Президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, подчеркнул, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул он.

Путин выступает на Международном арктическом форуме. Видео © Life.ru

«Мы не допустим посягательств на суверенитет страны, надёжно защитим национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья, обеспечим социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что РФ внимательно анализирует происходящее в Арктике и принимает необходимые меры. Это включает в себя укрепление обороноспособности российских вооруженных сил и обновление военной инфраструктуры, чтобы эффективно реагировать на любые вызовы.

Напомним, что 27 марта Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Президенту презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути. С основным докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья «Алёша»
Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья «Алёша»
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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