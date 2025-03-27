РФ никому не угрожает в Арктике, но защитит суверенитет, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, подчеркнул, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул он.

Путин выступает на Международном арктическом форуме. Видео © Life.ru

«Мы не допустим посягательств на суверенитет страны, надёжно защитим национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья, обеспечим социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — сказал глава государства.