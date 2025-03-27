РФ никому не угрожает в Арктике, но защитит суверенитет, заявил Путин
Путин: РФ не инициирует конфликты в Арктике, но обеспечит защиту своих интересов
Президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, подчеркнул, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул он.
Путин выступает на Международном арктическом форуме. Видео © Life.ru
«Мы не допустим посягательств на суверенитет страны, надёжно защитим национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья, обеспечим социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — сказал глава государства.
Путин также сообщил, что РФ внимательно анализирует происходящее в Арктике и принимает необходимые меры. Это включает в себя укрепление обороноспособности российских вооруженных сил и обновление военной инфраструктуры, чтобы эффективно реагировать на любые вызовы.
Напомним, что 27 марта Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Президенту презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути. С основным докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Life.ru