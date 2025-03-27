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Регион
27 марта, 12:48

Владимир Путин прибыл в Мурманск

Глава государства Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Мурманск. По информации пресс-службы Кремля, российского лидера ждёт насыщенная программа.

Владимир Путин прибыл в Мурманск. Видео © Telegram / Кремль.Новости

В четверг в Международном аэропорту имени Николая II приземлился самолёт президента страны. В Мурманске с 26 по 27 марта проходит Международный арктический форум под лозунгом «На Севере — жить!», приуроченный к 500-летию открытия Северного морского пути.

Ранее президент России Владимир Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке. Лидер страны заявил о необходимости построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

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Life.ru

Оксана Попова
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