Владимир Путин прибыл в Мурманск
Глава государства Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Мурманск. По информации пресс-службы Кремля, российского лидера ждёт насыщенная программа.
Владимир Путин прибыл в Мурманск. Видео © Telegram / Кремль.Новости
В четверг в Международном аэропорту имени Николая II приземлился самолёт президента страны. В Мурманске с 26 по 27 марта проходит Международный арктический форум под лозунгом «На Севере — жить!», приуроченный к 500-летию открытия Северного морского пути.
Ранее президент России Владимир Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке. Лидер страны заявил о необходимости построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
Life.ru