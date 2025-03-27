В МИД РФ заявили о подготовке визита Путина в Индию
Глава МИД Лавров: Ведётся подготовка визита Путина в Индию
Ведётся подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Индию. Об этом известил в ходе конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индию», — заявил Лавров.
А ранее Life.ru сообщал, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже находится на этапе планирования. В настоящий момент прорабатываются вопросы логистики.
Life.ru