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Регион
27 марта, 07:29

В МИД РФ заявили о подготовке визита Путина в Индию

Глава МИД Лавров: Ведётся подготовка визита Путина в Индию

Ведётся подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Индию. Об этом известил в ходе конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индию», — заявил Лавров.

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А ранее Life.ru сообщал, что визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже находится на этапе планирования. В настоящий момент прорабатываются вопросы логистики.

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Life.ru

Мария Любицкая
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