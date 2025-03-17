«Моди и Путин стоят бок о бок»: Баннеры RT привлекли внимание крупнейших СМИ Индии

В преддверии международной конференции по геополитике и экономике крупнейшие СМИ Индии обратили внимание на баннеры RT. К примеру, NDTV отметил, что российские журналисты «продвигают достоверный взгляд на партнёрство» между двумя странами, подчеркивая сотрудничество лидеров наших государств.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: «Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен», — пишут индийские журналисты.

В то же время телеканал News18 указал, что баннеры с изображением Путина и Моди направлены на укрепление влияния России в Индии. Местные журналисты полагают, что российские коллеги призывают смотреть на мир через призму нашей страны.

«Реклама RT со слоганом «Реформируйте то, как вы смотрите новости» тонко намекает: «Смотрите на мир через призму России», — говорится в материале.