«Моди и Путин стоят бок о бок»: Баннеры RT привлекли внимание крупнейших СМИ Индии
Баннеры RT привлекли внимание крупнейших СМИ Индии
В преддверии международной конференции по геополитике и экономике крупнейшие СМИ Индии обратили внимание на баннеры RT. К примеру, NDTV отметил, что российские журналисты «продвигают достоверный взгляд на партнёрство» между двумя странами, подчеркивая сотрудничество лидеров наших государств.
«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: «Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен», — пишут индийские журналисты.
В то же время телеканал News18 указал, что баннеры с изображением Путина и Моди направлены на укрепление влияния России в Индии. Местные журналисты полагают, что российские коллеги призывают смотреть на мир через призму нашей страны.
«Реклама RT со слоганом «Реформируйте то, как вы смотрите новости» тонко намекает: «Смотрите на мир через призму России», — говорится в материале.
В свою очередь, англоязычное индийское издание Hindustan Times высоко оценивает эффективность баннеров RT. Издание даже выпустило мини-сюжет по этому поводу. А портал Moneycontrol отметил, что баннеры появились на фоне дискуссий по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, в конце минувшего года Путин и Моди обсудили на саммите БРИКС ситуацию на Украине. Президент Индии подчеркнул, что готов оказать содействие для урегулирования конфликта. Тем не менее Зеленский потребовал от Моди встать на сторону Украины.
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