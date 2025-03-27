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Регион
27 марта, 14:47

Путину презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ

В Мурманске президенту России Владимиру Путину презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути. С основным докладом выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Проекты, которые реализуются в Арктике, это проекты поистине глобального масштаба, от которых зависит развитие не только российской, но и мировой экономики. Сегодня туда инвестируется 35 триллионов рублей», — сказал он.

Губернатор региона Андрей Чибис и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев сообщили о развитии Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской городских агломераций, а также закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны.

Владимир Путин прибыл в Мурманск
Владимир Путин прибыл в Мурманск

Напомним, что в четверг Владимир Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Российский лидер возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» на сопке Зелёный Мыс. С 26 по 27 марта в Мурманске проходит Международный арктический форум под лозунгом «На Севере — жить!», приуроченный к 500-летию открытия Северного морского пути.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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