Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья «Алёша»

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» на сопке Зелёный Мыс. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».

Путин возложил цветы к памятнику «Алёша» в Мурманске. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Памятник высотой 42 метра был открыт в 1974 году к 30-й годовщине разгрома гитлеровцев в Заполярье. Монумент находится на высоте порядка 200 метров над уровнем моря. Именно отсюда в годы войны расчёты советских войск отражали атаки врага. Архитектор памятника — Игорь Покровский.

Памятник «Алёша» в Мурманске. Фото © ТАСС / Алесандр Рюмин

«Памятник открыт в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он расположен на высоте около 200 метров над уровнем моря, отсюда в годы войны расчёты войск отражали атаки врага», — говорится в сообщении.

Этот монумент является одним из самых высоких в стране — 42 метра (выше только волгоградская «Родина-мать»). Рядом расположены зенитные орудия и трёхгорная пирамида.