Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья «Алёша»
Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» на сопке Зелёный Мыс. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».
Путин возложил цветы к памятнику «Алёша» в Мурманске. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Памятник высотой 42 метра был открыт в 1974 году к 30-й годовщине разгрома гитлеровцев в Заполярье. Монумент находится на высоте порядка 200 метров над уровнем моря. Именно отсюда в годы войны расчёты советских войск отражали атаки врага. Архитектор памятника — Игорь Покровский.
Памятник «Алёша» в Мурманске. Фото © ТАСС / Алесандр Рюмин
«Памятник открыт в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он расположен на высоте около 200 метров над уровнем моря, отсюда в годы войны расчёты войск отражали атаки врага», — говорится в сообщении.
Этот монумент является одним из самых высоких в стране — 42 метра (выше только волгоградская «Родина-мать»). Рядом расположены зенитные орудия и трёхгорная пирамида.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Мурманск. Российского лидера ждёт насыщенная программа. В Мурманске с 26 по 27 марта проходит Международный арктический форум под лозунгом «На Севере — жить!», приуроченный к 500-летию открытия Северного морского пути.
Telegram / «Кремль. Новости»