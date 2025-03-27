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Регион
27 марта, 18:21

Путин встретился с губернатором Мурманской области

Путин и Чибис обсудили вопросы социально-экономического развития Мурманской области

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В разговоре были затронуты вопросы социально-экономического развития и нацпроектов. Так, губернатор поблагодарил главу государства за продление программы реновации ЗАТО. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с Андреем Чибисом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом «Защитники Отечества», для поддержки ребят, которые на фронте», — отметил Чибис во время встречи.

Ранее Путин выступил на Международном арктическом форуме в Мурманске. Президент, в частности, заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства.

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Кremlin.ru

Полина Никифорова
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