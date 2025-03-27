Путин поручил обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике
Путин: Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике
Путин выступает на Международном арктическом форуме. Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин высказался за необходимость строительства железной дороги, соединяющей Сибирь и Урал с Арктикой. Цель этого проекта — снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль, обеспечив альтернативный маршрут для грузоперевозок.
«Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня», — заявил глава государства, выступая на Международном арктическом форуме.
Президент подчеркнул, что благодаря осуществлению данного проекта сибирские, уральские и северо-западные регионы России получат прямой доступ к арктическим портам. Это, в свою очередь, поможет снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль и оптимизировать использование морских грузоперевозок.
Ранее Путин заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства.