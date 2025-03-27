Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 18:04

Путин поручил обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике

Путин: Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике

Путин выступает на Международном арктическом форуме. Обложка © Кremlin.ru

Путин выступает на Международном арктическом форуме. Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказался за необходимость строительства железной дороги, соединяющей Сибирь и Урал с Арктикой. Цель этого проекта — снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль, обеспечив альтернативный маршрут для грузоперевозок.

«Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня», — заявил глава государства, выступая на Международном арктическом форуме.

Президент подчеркнул, что благодаря осуществлению данного проекта сибирские, уральские и северо-западные регионы России получат прямой доступ к арктическим портам. Это, в свою очередь, поможет снизить нагрузку на Транссибирскую магистраль и оптимизировать использование морских грузоперевозок.

Ранее Путин заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин прибыл в Мурманск
Владимир Путин прибыл в Мурманск
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar