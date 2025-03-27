Путин сообщил о десятикратном росте грузопотока по Северному морскому пути

За последние десять лет объём перевозок грузов по Северному морскому пути значительно увеличился, о чём заявил президент России Владимир Путин. Если раньше этот показатель составлял всего 4 миллиона тонн, то сейчас он вырос почти в десять раз, достигнув 38 миллионов тонн.

«За последние десть лет грузопоток по Севморпути от пролива Карские ворота до Берингова пролива вырос на порядок: если в 2014 году по нему было провезено всего 4 миллиона тонн, в прошлом — почти 38 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени», — сказал российский лидер во время выступления на Международном арктическом форуме.

Глава государства отметил, что нынешний показатель — не предел. К 2030 году грузопоток достигнет 70-100 миллионов тонн.