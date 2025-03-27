Путин назвал Северный флот РФ самым мощным
Путин: Северный флот превосходит другие флоты России по своей мощи
Президент России Владимир Путин, выступая на совещании, посвящённом развитию Арктики, подчеркнул, что российский Северный флот обладает наибольшей военной мощью. Он обеспечивает безопасность арктических рубежей. подчеркнул глава государства.
«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — сказал Путин.
Напомним, что 27 марта Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Президенту презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и проекты развития Севморпути. С основным докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Life.ru