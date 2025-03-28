Новости СВО. Армия России штурмует Вольное Поле и бьёт ВСУ в районе Малой Токмачки, ЕС показал Киеву фигу, 28 марта ВС РФ вышли на границу под Суджей, ВСУ отступают на нескольких направлениях, на Украине признали успехи России под Константинополем, Франция и Великобритания отправят в Незалежную военных — дайджест Life.ru. 27 марта, 21:05 Военнослужащие мотострелкового полка во время стрельбы из орудия АЗП-57 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией наступления, которое может начаться уже в ближайшее время. Он считает, что ВС РФ начнут выбивать вэсэушников из Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Пока бывший комик говорит, наши войска выбивают противника из-под Суджи и как раз расширяют зону контроля на Сумщине.

Курская область, 28 марта

Российские бойцы подняли государственный флаг над МАПП «Суджа». Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что вместе с этим завершается зачистка Гоголевки. За ВСУ осталось только село Олешня. Вместе с этим наши войска продвинулись западнее Басовки.

— МАПП не военная точка в операции, но политический акцент. Причём акцент важный. На пункте пропуска вновь наш флаг, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

В курском приграничье расчёты гаубиц Д-30 продолжают разгром подразделений ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

За последние сутки противник потерял в Курской области свыше 190 военнослужащих. Пока вэсэушники возвращаются в гробах на Украину, наши соотечественники, которых киевский режим вывез с российской территории, вернутся на родину живыми. 25 жителей Курской области приедут из Сум, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Донецкая Народная Республика, 28 марта

В Донецкой Народной Республике фиксируется продвижение наших войск на севере. У Невского разбито несколько вражеских опорных пунктов, что позволило продвинуться на 400 метров. Мешают здесь украинские беспилотники «Баба-яга».

— Наши операторы ликвидировали две «Бабы-яги» на участке, они работали по занятым нами позициям. В стрелковых боях также уничтожаем желающих контратаковать, — пишет канал «Дневник десантника».

Украинские СМИ говорят и о других проблемных направлениях для ВСУ. Давление идёт под Покровском, где совсем недавно украинские боевики вели контратаки. Под Константинополем тоже обстановка в пользу России.

Артиллеристы уничтожили два вражеских пункта управления БПЛА вместе со специалистами. Видео © Telegram / mod_russia

— Продвижение противника на Разлив оказалось большим, чем я думал. Примерно один километр за последние четыре дня. Фактически до окраин села с юга остаётся одно поле, с востока — чуть больше одного поля. С выступа западнее Андреевки противник постоянно пытается навести переправы через Волчью, — пишет украинский военный аналитик Богдан Мирошников.

По его мнению, ближайшая цель здесь для нас — завязать бои за село Богатырь.

Саммит ЕС по поддержке Украины

Европейские лидеры собрались на новый саммит в Париже. Если коротко, то Украина не получит никаких гарантий безопасности. Как и раньше от США. ЕС не направит пресловутых миротворцев, а Польша вообще отказалась направлять на Украину своих военных в любом формате. Одним из итогов стало лишь заявление о визите военной делегации Великобритании и Франции в Киев — на разведку.

— Мы с премьер-министром Британии дадим мандат главам наших генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена на Украину в ближайшие несколько дней, — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Им предстоит проработать варианты подготовки ВСУ.

Американская пресса увидела в сборе европейских чиновников иной интерес. Bloomberg пишет, что реальной целью может быть попытка попасть на переговоры по возможному перемирию на Украине.

— До сих пор президент США Дональд Трамп отодвигал Европу на второй план, пытаясь поскорее провести переговоры с Украиной и Россией: в результате у Европы не хватает времени для отстаивания своих приоритетов, — говорится в материале.

На саммите европейцы же на публику продолжили заявлять о том, что санкции с России снимать пока рано, а активы конфисковать нет оснований. Эти заявления мы слышим уже не в первый раз, и больше это похоже на желание лидеров Европы показать свою значимость.

Словакам не нравится, что на Украине пропадает оружие и деньги

Словацкое правительство отказывается помогать Украине. Одна из причин — воровство: крадут не только деньги, но и оружие. Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игор Мелихер обратил внимание и на то, что Киев душит демократию. Ещё в ведомстве заметили, что переданное оружие так и не дошло до фронта.

— Последние сообщения подтверждают, что даже переданное оружие и финансовая помощь не гарантированно останутся на Украине, а могут покинуть её пределы разными способами. Именно из-за колоссальной коррупции некоторые западные вооружения оказываются на чёрном рынке, а не на фронте, — заявил заместитель министра обороны Словакии Роберт Калиняк.

Он также сказал, что Украине стоит подписать мирное соглашение. Одной из причин Калиняк называет как раз наводнение чёрного рынка украинским оружием.

Авторы Даниил Черных