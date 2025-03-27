Десант поднял флаг России над пунктом пропуска «Суджа» и дошёл до границы с Украиной
Военкоры сообщили, что бойцы ВС РФ подняли флаг России над МАПП «Суджа»
Десант Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поднял флаг РФ над многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Суджа», дошёл до границы с Украиной и сейчас завершает зачистку Гоголевки. Об этом сообщают военкоры Русской Весны.
«Тульские десантники 51 и 137 полков тульской дивизии ВДВ завершают зачистку курского приграничья, дойдя до Сумской области», — уточнили в телеграм-канале.
В это самое время 137 полк завершает зачистку села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. 51 полк вышел на пункт пропуска «Суджа». Под контролем противника остаётся маленький участок между Гоголевкой и Олешней в курском приграничье.
Ранее бежавшие из Суджи бойцы Вооружённых сил Украины подорвались на своём минном поле. Украинская группировка пыталась отступить из населённого пункта Викторовка, но наткнулась на собственные мины и подорвалась на них. Это произошло на фоне разминирования в этом районе. В результате взрывов пострадали как колёсные, так и гусеничные машины вместе с их экипажами и десантом.
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