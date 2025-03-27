Десант поднял флаг России над пунктом пропуска «Суджа» и дошёл до границы с Украиной

Десант Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поднял флаг РФ над многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Суджа», дошёл до границы с Украиной и сейчас завершает зачистку Гоголевки. Об этом сообщают военкоры Русской Весны.

«Тульские десантники 51 и 137 полков тульской дивизии ВДВ завершают зачистку курского приграничья, дойдя до Сумской области», — уточнили в телеграм-канале.

В это самое время 137 полк завершает зачистку села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. 51 полк вышел на пункт пропуска «Суджа». Под контролем противника остаётся маленький участок между Гоголевкой и Олешней в курском приграничье.