ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи
Сапёр Пегас: Бежавшие из Суджи бойцы ВСУ подорвались на своём минном поле
ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Украинская группировка пытаясь отступить из населённого пункта Викторовка под Суджей, но наткнулась на собственные мины и подорвалась на них. Это произошло на фоне разминирования в этом районе, рассказал ТАСС и.о. начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.
Противник, спешно покидая позиции, не учел наличие своих же мин и в результате столкнулся с серьёзными потерями. По его словам, в результате взрывов пострадали как колёсные, так и гусеничные машины вместе с их экипажами и десантом.
Тем временем в российских силовых структурах сообщили о значительных потерях украинских подразделений в районах Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области. Вблизи пограничного перехода наши бойцы продолжают эффективно уничтожать переброшенные резервы противника.