ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи

Украинская группировка пытаясь отступить из населённого пункта Викторовка под Суджей, но наткнулась на собственные мины и подорвалась на них. Это произошло на фоне разминирования в этом районе, рассказал ТАСС и.о. начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.

Противник, спешно покидая позиции, не учел наличие своих же мин и в результате столкнулся с серьёзными потерями. По его словам, в результате взрывов пострадали как колёсные, так и гусеничные машины вместе с их экипажами и десантом.