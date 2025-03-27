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Регион
27 марта, 06:15

ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи

Сапёр Пегас: Бежавшие из Суджи бойцы ВСУ подорвались на своём минном поле

ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи. Обложка © Шедеврум / Life.ru

ВСУ подорвались на своих же минах при бегстве из Суджи. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Украинская группировка пытаясь отступить из населённого пункта Викторовка под Суджей, но наткнулась на собственные мины и подорвалась на них. Это произошло на фоне разминирования в этом районе, рассказал ТАСС и.о. начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.

Противник, спешно покидая позиции, не учел наличие своих же мин и в результате столкнулся с серьёзными потерями. По его словам, в результате взрывов пострадали как колёсные, так и гусеничные машины вместе с их экипажами и десантом.

Тем временем в российских силовых структурах сообщили о значительных потерях украинских подразделений в районах Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области. Вблизи пограничного перехода наши бойцы продолжают эффективно уничтожать переброшенные резервы противника.

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Оксана Попова
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