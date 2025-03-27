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Регион
27 марта, 05:25

Российские силовики сообщили об огромных потерях ВСУ у Олешни и КПП «Суджа»

ТАСС: ВСУ несут большие потери у Олешни, Гоголевки и КПП «Суджа»

В российских силовых структурах сообщили о значительных потерях украинских подразделений в районах Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области.

По данным источника ТАСС, 95-я десантно-штурмовая бригада, пополненная опытными солдатами из других штурмовых подразделений, терпит серьёзные потери в районе хутора Олешня благодаря успешным действиям российских войск. Также противник сталкивается с утратами в окрестностях Гоголевки и у МАПП «Суджа». Вблизи пограничного перехода наши бойцы продолжают эффективно уничтожать переброшенные резервы противника.

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Ранее Life.ru писал, что британский наёмник снял обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед тем, как попасть в плен к ВС РФ. На видео видно, как иностранный специалист с двумя украинскими военными прячется в окопе. Один из них шутит, предлагая использовать селфи-палку для съёмки.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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