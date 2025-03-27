В российских силовых структурах сообщили о значительных потерях украинских подразделений в районах Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области.

По данным источника ТАСС, 95-я десантно-штурмовая бригада, пополненная опытными солдатами из других штурмовых подразделений, терпит серьёзные потери в районе хутора Олешня благодаря успешным действиям российских войск. Также противник сталкивается с утратами в окрестностях Гоголевки и у МАПП «Суджа». Вблизи пограничного перехода наши бойцы продолжают эффективно уничтожать переброшенные резервы противника.

Ранее Life.ru писал, что британский наёмник снял обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед тем, как попасть в плен к ВС РФ. На видео видно, как иностранный специалист с двумя украинскими военными прячется в окопе. Один из них шутит, предлагая использовать селфи-палку для съёмки.